Auch die Einheitsgemeinde Ellrich beteiligt sich wieder in diesem Jahr am „Stadtradeln“ auf, einer bundesweiten Kampagne des Klima-Bündnisses.

Ellrich beteiligt sich im Juni am Stadtradeln

Ellrich. Die Einheitsgemeinde Ellrich nimmt zum vierten Mal am Wettbewerb teil. Die Nachbarorte Walkenried und Bad Sachsa starten das erste Mal.

„Wir nehmen als Stadt Ellrich im Sommer zum vierten Mal beim Stadtradeln teil“, berichtete Stadtrat Jürgen Weyand (Grüne) am Montag auf der Ellricher Stadtratsitzung. Dieses findet in diesem Jahr vom 12. Juni bis 2. Juli statt. Weyand wünscht sich, dass jeder Ellricher Ortsteil mit Teilnehmern vertreten ist, um so viele Kilometer wie möglich zu erstrampeln.

„Auch unsere Nachbarorte Bad Sachsa und Walkenried werden erstmals beim Wettbewerb mitmachen“, informierte der Lokalpolitiker. Denn beide Orte hätten eine neue Klimaschutzmanagerin, die sich für das Stadtradeln stark machen würde. „Ich freue mich, dass jetzt ein Wettbewerb über das Grüne Band hinweg stattfinden wird“, so Weyand weiter.