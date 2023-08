Ellrich gewinnt Halbfinale der Thüringer Ortsmeisterschaft

Ellrich. Die Einheitsgemeinde im Norden des Freistaates kann 5110 Stimmen auf sich vereinen. Sie verweist Molbitz auf den zweiten Platz.

Die Einheitsgemeinde Ellrich hat es geschafft. Sie zieht als Sieger des Halbfinales in die Endrunde der Thüringer Ortsmeisterschaft der Thüringer Zeitungen ein. Am Ende stimmten 5110 Leser unserer Zeitung für die nördlichste Stadt in Thüringen. Knapp dahinter auf Platz zwei liegt Molbitz, ein Ortsteil von Neustadt an der Orla, mit 4963 Stimmen, vor dem Dritten Bernterode/Worbis mit 2715 Stimmen. Ebenfalls im Finale stehen Sprötau (2338) und Hermsdorf (1012 Stimmen).

Wer wird Thüringer Ortsmeister? Foto: Funke

„Das ist ein tolles Ergebnis. Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben“, freute sich Ingmar Flohr (FDP), der stellvertretende Ellricher Bürgermeister, am Montag. Die Stimmenzahl von 5110 würde fast die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde abbilden, die derzeit bei etwa 5500 liege. Wann genau das Finale in Ellrich stattfinden wird, steht laut Flohr übrigens noch nicht fest. Es gibt fünf Finaltermine am 26. und 27. August sowie am 2., 3. und 9. September.