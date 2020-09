Ellrich gibt grünes Licht für neuen Kindergarten

Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) will mit dem Votum der Stadträte in Woffleben einen neuen Kindergarten bauen lassen.

Bis jetzt war über den Neubau einer Kindertagesstätte im Ellricher Ortsteil Woffleben nur gesprochen worden. Nun schaffte der Haupt- und Vergabeausschuss des Ellricher Stadtrates am Montagabend auf seiner Sitzung erste Fakten. Deren Mitglieder beschlossen nämlich eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000 Euro für das Erbringen der notwendigen Planungsleistungen zur Mittelanmeldung für den Neubau der Kindertagesstätte in Woffleben. Gleichzeitig wurde der Auftrag an die Architekten des Planungsbüros Arko Bauplanung in Nordhausen vergeben.