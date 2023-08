Ellrich greift nach Titel der Thüringer Ortsmeisterschaft

Ellrich. Am 9. September steigt das große Finale auf dem Ellricher Marktplatz. Es werden noch Teilnehmer gesucht.

„Dank einer überwältigen Bereitschaft zur Stimmabgabe haben wir es im Elf-Tage-Voting unter die fünf Finalisten geschafft. Nicht nur das. Wir konnten mit 5110 Stimmen sogar den ersten Platz belegen“, freut sich Ingmar Flohr, stellvertretender Bürgermeister von Ellrich. Lohn hierfür ist das große Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft in Ellrich am Samstag, dem 9. September, ab 14.30 Uhr. „Hier gilt es die besten Kräfte, das größte Geschick und das breiteste Wissen in die Waagschale zu werfen, um den Titel des Ortsmeisters 2023 in unsere Einheitsgemeinde zu holen“, betont der Appenröder.

Die Ellricher wollen den bereits sicheren Gewinn von 1000 Euro am 9. September vergolden und auf 5000 Euro steigern. „Und wir wollen den Pokal für den Südharz gewinnen“, fügt Flohr hinzu. „Kommen Sie auf den Ellricher Marktplatz und unterstützen Sie uns beim Kampf um den Titel“, ruft er die Bürger der Einheitsgemeinde auf. Fürs leibliche Wohl und ein kleines Rahmenprogramm wird gesorgt sein.

Fünf Spiele gilt es zu bewältigen

Kern der Veranstaltung ist die Absolvierung der fünf Spiele. Neben dem Fließband, wo das fotografische Gedächtnis gefragt ist, dem Bungee-Run, wo Kraft und Timing ausschlaggebend sind, dem „Heißen Draht“, wo Geschick wesentlich ist, dem „Bullenreiten“, wo Kraft und Technik für den Sieg entscheidend sind, gilt es beim Quiz das beste Allgemeinwissen zu zeigen.

Es werden für die Spiele noch Freiwillige gesucht, die für die Einheitsgemeinde ins Rennen um den Thüringer Ortsmeister 2023 gehen: Ein Teilnehmer für das Fließband, sechs Personen für den Bungee-Run (je zwei Männer, Frauen und Kinder zwischen 6 und 14 Jahren), ein Teilnehmer für den Heißen Draht, vier Personen für das Bullenreiten (drei Erwachsene und ein Kind ab sieben Jahre) sowie einen Teilnehmer für das Quiz.

Wer Lust hat, sich die Teilnahme zutraut und somit in die Geschichtsbücher eingehen möchte, soll sich melden. Ziel ist es, das Preisgeld nach Ellrich zu holen, um dem Wunsch der Anschaffung eines Kinderkarussells einen Schritt näher zu kommen.

Die Spiele beginnen um 15.30 Uhr. Gegen 16.30 Uhr wird die Siegerehrung stattfinden und der Pokal für den Thüringer Ortsmeister 2023 übergeben. Hierzu werden die anderen Finalisten aus Molbitz, Sprötau, Bernterode und Hermsdorf in den Südharz anreisen.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich bis zum 5. September bei Ingmar Flohr unter Tel. 0174 3949085 oder per Mail an: ingmar.flohr@stadtellrich.de melden.