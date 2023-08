An der Thüringer Ortsmeisterschaft hat sich auch Ellrich im Landkreis Nordhausen beteiligt.

Ellrich liegt bei der Thüringer Ortsmeisterschaft in Führung

Ellrich. Noch bis Sonntag können unsere Leser ihre Stimme abgeben. Ellrich hat schon über 3000 Stimmen gesammelt.

Die Einheitsgemeinde Ellrich hat beste Chancen, ins Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft der Thüringer Zeitungen einzuziehen. Am Donnerstagmittag lag Ellrich mit 3098 abgegebenen Stimmen knapp in Führung vor Molbitz, einem Ortsteil von Neustadt an der Orla mit 3075 Stimmen. Schon etwas abgeschlagen folgt Bernterode/Worbis mit 1900 Stimmen auf dem dritten Platz.

Die besten fünf Teams qualifizieren sich für das Finale. Derzeit stünden neben den drei genannten Gemeinden Sprötau (1895 Stimmen) und Günthersleben-Wechmar (1033) als Vierter und Fünfter ebenfalls in der Endrunde. Die Leser unserer Zeitung können noch bis Sonntag, 6. August, um 23.59 Uhr ihre Stimme im Internet unter www.thueringer-allgemeine.de/Ortsmeisterschaft abgeben.