Ellrich plant neue Bauflächen

Fünf Flurstücke am östlichen Rand der Innenstadt sollen für Häuslebauer künftig bereit stehen. Konkret geht es um ein Grundstück hinter dem Wernaer Tor südlich der Morgenröte. Das gehört zum Außenbereich, darf damit nicht bebaut werden. Um das zu ändern, muss eine Ergänzungssatzung aufgestellt werden. Hierfür soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 18. November grünes Licht geben. Aus dem Rathaus heißt es, auf besagter Fläche würden sich gern junge Familien ansiedeln. Durch die Morgenröte sind die Flurstücke erschlossen.