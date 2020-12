Ellrich: Salzstraße wieder befahrbar

Ellrich. In Ellrich sollen längere Straßen zusätzlich gereinigt werden, kündigt der Bürgermeister an.

Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) gab auf der jüngsten Ellricher Stadtratssitzung in Sülzhayn einen Überblick über den Straßenbau im Bereich der Einheitsgemeinde. „Die Salzstraße ist abgenommen und befahrbar“, informierte er die Stadtratsmitglieder. Einige Kleinigkeiten seien noch zu erledigen. Die Wernaer Straße werde im Frühjahr in Angriff genommen. „Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Ablauf zufrieden, auch wenn sich manche es schneller gewünscht hätten“, sagte er. Die fehlende Schranke in der Teichstraße am Sportplatz in Ellrich soll wieder ersetzt werden. „Wir wollen den gesamten Bereich im neuen Jahr herrichten“, versprach er angesichts der Beanspruchung der Straße wegen der Umleitung.