Ellrich soll lebendiger werden, ein Schweizer will helfen

„Die Ellricher sind mir mittlerweile ans Herz gewachsen“, sagt Jürg Montalta. Der Schweizer Regisseur hat in den vergangenen Jahren mehrere Hörkreise in der Ellricher Johanniskirche veranstaltet. „Der Zuspruch war sehr groß; die Leute haben es gewagt, etwas von sich preiszugeben“, blickt er zurück. Das Besondere an diesem Format: Jeder darf reden, so lange er möchte, alle anderen hören zu. „Das ist ein Schatz an Erfahrungen, den wir dokumentiert haben“, sagt er. So sind etwa sechs Stunden an Audiomaterial zusammengekommen. „Was genau damit geschieht, ist noch nicht klar. Vielleicht entsteht einmal ein Buch daraus“, zeigt sich der Regisseur offen.

„Ich arbeite seit 30 Jahren mit diesem Konzept“, erklärt der Schweizer. Erstmals habe er es Anfang der 90er-Jahre im deutsch-polnischen Grenzgebiet in Guben angewendet. „Das Thema war damals der Krieg. Diesen haben die Menschen bis heute nicht verarbeitet“, hat Montalta als Ergebnis festgestellt. „In den Hörkreisen haben wir auch über die Zukunft von Ellrich gesprochen“, ist der Regisseur zurück im Heute. „Hier könnte es doch viel lebendiger sein“, betont er. Es gebe den Wunsch und die Sehnsucht der Menschen, dass etwas passieren müsste. „Wir wollen gemeinschaftlich etwas tun, was Ellrich belebt. Das ist das Mandat an Herrn Montalta“, führt der Schweizer aus. „Wir fangen am Nullpunkt an. Jeder kann seine eigenen Ideen einbringen“, beschreibt er das Konzept des sogenannten Querdenker-Prozesses. „Unsere Vorstellung ist ein Musikspektakel nach dem Vorbild der Passionsfestspiele in Oberammergau“, wird Martin Bischoff vom Ellricher Kirchenbauverein konkreter. „Wir werden zimmern, Kostüme nähen, musizieren und proben“, zählt Montalta auf. Die St. Johanniskirche werde das Zentrum der Aktivitäten sein. „Mein Traum ist: Die Stadt stellt das Bühnenbild dar, und die Ellricher sind die Akteure“, so der Schweizer. Als weiteres Vorbild nennt er das Projekt „Ein Dorf macht Oper“, das im vergangenen Jahr im brandenburgischen Klein Leppin veranstaltet wurde. Dort lief drei Tage lang das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn in einer szenischen Fassung. Jeder wird nach seinen Fähigkeiten eingesetzt „Jeder, der mitmachen will, wird entsprechend seiner Fähigkeiten beteiligt“, verspricht Montalta. Derjenige, der zum Beispiel gut singen kann, erhalte einen Gesangspart, der, der ein Musikinstrument beherrscht, werde mit diesem Instrument eingesetzt. Der Schweizer halte die Fäden in der Hand und sei dafür verantwortlich, dass das Projekt am Ende ein Erfolg wird. Bei seinem nächsten Besuch in Ellrich am 8. und 9. Mai soll das Ganze schon ein Stück weit konkreter werden. „Dann machen wir uns auf die Suche nach den Ideen. Daraus entstehen viele Fährten, die wir verfolgen wollen“, blickt der Regisseur voraus. Es sei wichtig, erst einmal anzufangen. Im Mai werde auch schon festgelegt, wann die erste Präsentation stattfinden soll, voraussichtlich im September oder Oktober. Montalta zieht auch eine Querverbindung zum Tourismus. „Unser Projekt könnte auch Teil des künftigen Tourismuskonzeptes der Stadt Ellrich werden“, erläutert er. Denn die Johanniskirche sei als zentraler Veranstaltungsort ein wichtiger Baustein dieses Konzeptes. „Wir müssen den Schatz heben, den Ellrich mit seiner reichhaltigen Geschichte liefert“, hat sich Montalta zum Ziel gesetzt. Da müsse also erst ein Ausländer aus der Schweiz kommen, um herauszufinden, wer die Ellricher sind. „Das ist schon ein Bonus für mich“, schätzt der Regisseur ein.