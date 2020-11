Jürgen Weyand, Fraktionsvorsitzender der Ellricher Bündnisgrünen, strebt eine Beteiligung der Stadt am Projekt „Ein Kind, ein Baum“ an.

Ellrich. Bündnisgrüne stellen einen Antrag an den Ellricher Stadtrat.

Ellrich soll sich an Baumprojekt beteiligen

Die Einheitsgemeinde Ellrich soll sich am Projekt „Ein Kind, ein Baum“ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beteiligen. Das fordern die Ellricher Bündnisgrünen in einem Antrag an den Stadtrat.