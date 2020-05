Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ellrich: Waldbad soll am 1. Juni öffnen

Das Waldbad in Ellrich soll seine Saison am 1. Juni öffnen. Das sagte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) am Rande der Hauptausschuss-Sitzung am Montag in der Südharzhalle. „Wir sind gerade dabei, den Hygieneplan zu erstellen, um alle Auflagen zu erfüllen, damit der Betrieb Anfang Juni aufgenommen werden kann“, erklärte der Bürgermeister. Er liege bei seinem Zeitplan auf einer Wellenlänge mit Landrat Matthias Jendricke (SPD), der ebenfalls den 1. Juni als Öffnungstermin der Südharzer Freibäder genannt hatte.

„Wir müssen die Bäder möglichst bald öffnen, denn die Menschen gehen im Sommer sowieso baden. Dann ist es doch besser, wenn sie dies unter unserer Aufsicht tun“, betonte Henry Pasenow.