Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Dr.-Kremser-Straße in Sülzhayn. Dort kommt es öfters zu Feuerwehreinsätzen wegen Alarmen der Brandmeldeanlage, etwa wegen angebrannten Essens.

Ellricher Feuerwehr: Zahl von 24 Fehlalarmen in Sülzhayn ist falsch

Sülzhayn. Die Ellricher Feuerwehren sind 22-mal im ersten Halbjahr zur Brandbekämpfung ausgerückt. 24 Alarme in Sülzhayn seien es nicht gewesen, so der Stadtbrandmeister.

„Die Zahl von 24 Fehlalarmen in der Sülzhayner Gemeinschaftsunterkunft stimmt nicht, sie ist zu hoch“, sagt der Ellricher Stadtbrandmeister Andreas Bodenlos. Diese Zahl war auf der jüngsten Ellricher Stadtratsitzung von Bürgern genannt worden (wir berichteten). „Wir hatten im ersten Halbjahr 22 Brandeinsätze im gesamten Gemeindegebiet, darunter gab es zwölf Einsätze wegen Alarmen durch Brandmeldeanlagen“, erklärt Bodenlos. In Sülzhayn sei kein Einsatz dabei gewesen, wo jemand in Gefahr geraten ist.