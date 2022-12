Ellricher Stadtmuseum ist überdimensionaler Adventskalender

Ellrich. Wir sagen euch, wann sich die Türchen öffnen und was sich dahinter verbirgt.

Märchenhaft ist es wieder am Ellricher Stadtmuseum. Denn in der Adventszeit hat sich dieses erneut in einen großen Adventskalender verwandelt. Wie Martina und Jens Koppe von der Interessengemeinschaft des Ellricher Stadtmuseums mitteilen, haben deren Mitglieder sowie die Kindergärten Ellrich und Sülzhayn und auch die Ellricher Grundschule die Fenster des Hauses mit Märchen und Kindergeschichten aus der neueren Zeit liebevoll gestaltet. So stehen Tag für Tag Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern erwartungsvoll vor dem Museum, um das Märchen zu sehen und zu hören, welches sich hinter dem verhüllten Fenster verbirgt.

Bis zum 24. Dezember wird montags bis freitags um 17 Uhr und am Samstag und Sonntag um 11 Uhr ein neues Fenster geöffnet.