Ellricher Stadtrat beschließt Haushalt für 2022

Landrat Matthias Jendricke (SPD) besichtigte im Februar 2021 die Baustelle des Spiegelschen Hauses in Werna (Thüringen). An der Sanierung des historischen Gebäudes beteiligt sich die Stadt Ellrich in diesem Jahr mit fast 865.000 Euro, die größte Position im Haushalt, was die Investitionen betrifft.