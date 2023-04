Eltern aufgepasst: Anmeldungen für Schulanfänger in der Stadt Nordhausen nicht versäumen

Nordhausen. Wann die Anmeldungen für die Nordhäuser Schulen entgegengenommen werden. Welches Alter die Kinder haben müssen und ob Ausnahmen möglich sind.

Die Anmeldungen der Schulanfänger für das Schuljahr 2024/2025 in den Staatlichen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Nordhausen finden vom 2. bis 10. Mai nach Terminvereinbarung in den Schulen statt. Eltern, deren Kinder vom 2. August 2017 bis 1. August 2018 geboren sind, müssen diese anmelden. Auf ausdrücklichen Wunsch können auch Kinder, die am 30. Juni 2024 mindestens fünf Jahre alt sind, vorzeitig eingeschult werden. Die Entscheidung darüber treffen die Schulleiter in Absprache mit der Schulärztin.