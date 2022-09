Schüler weisen den Weg in ihre Evangelische Grundschule in Nordhausen.

Eltern begrüßen Pläne für neue Schulzufahrt in Nordhausen

Nordhausen. Die Eltern der Evangelischen Grundschule in Nordhausen befürworten die Neuordnung der Verkehrssituation im Bereich der Schule.

Die Eltern der Evangelischen Grundschule in Nordhausen befürworten die Neuordnung der Verkehrssituation im Bereich der Schule, dies erklärt Schulelternsprecher Pascal Leibbrandt. Bisher ist die Verkehrssituation am Eingangsbereich und auch rund um den Parkplatz des Schulgeländes aktuell ungenügend und teilweise gefährlich. Besonders am Morgen zur Bringezeit der Schüler ist die Situation im Kreuzungsbereich von Lützowstraße und Freiheitsstraße angespannt. Die Lützowstraße ist die einzige Ein- und Ausfahrt zur Schule sowie zum angrenzenden Sport- und Spielplatz.

Um „Elterntaxis“ kommt in diesem Fall leider keiner herum, da die Evangelische Grundschule über keine Verkehrsanbindung an den öffentlichen Nahverkehr verfügt, wie Leibbrandt betont.

Lediglich mit der Straßenbahn der Linie 10 erreiche man die Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei ist jedoch die Ankunftszeit besonders am Morgen unpassend, da die Schüler dann erst 8.15 Uhr in der Schule wären. Ähnliches gilt für den Nachmittag. Auch in diesem Zeitfenster sind die Taktungen zum Abholen der Kinder bisher nur ungenügend. Daher freuen sich die Eltern jetzt über die Pläne der Stadt Nordhausen und sind zudem im regen Austausch mit der Schulleitung bezüglich der geplanten Maßnahmen.

Über eine Einbindung der Schule in den regulären Schulbusbetrieb würden sich die Kinder und Eltern sehr freuen. Andere Maßnahmen wie beispielsweise Hohl-und-Bringzonen („kiss & ride“) sowie Fahrgemeinschaften sind seitens der Eltern stets in der Diskussion. Eine zeitnahe Realisierung der geplanten Maßnahmen wird von den Eltern ausdrücklich begrüßt. „Es wäre sehr begrüßenswert, wenn die Stadt Nordhausen die Erfahrungen und Wünsche der Eltern auch mit in die Verkehrsplanung einfließen lassen“, wünscht sich Pascal Leibbrandt im Namen aller Eltern.