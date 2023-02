Eltern im Landkreis Nordhausen müssen mehr zahlen: In der Gemeinde Werther steigen die Preise fürs Kindergartenessen

Die Menümanufaktur aus Nordhausen beliefert die Einrichtungen Kleine Entdecker in Großwechsungen und Abenteuerland in Werther. Für April hat der Anbieter eine minimale Preiserhöhung angekündigt.

Werther. Die Verpflegung in den kommunalen Kindergärten kostet ab April 2023 20 Cent mehr.

Eltern in der Gemeinde Werther müssen ab April 2023 für die Verpflegung ihrer Kinder in den kommunalen Kindertagesstätten minimal mehr zahlen. Die Einrichtungen „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen und „Abenteuerland“ in Werther werden vom Essensanbieter Menümanufaktur aus Nordhausen versorgt. Dieser hat gegenüber der Gemeindeverwaltung nun angekündigt, ab April 2023 die Preise je Essen um 0,20 Euro zu erhöhen. Dieser Betrag werde 1:1 an die Eltern weitergeleitet, teilt Hauptamtsleiterin Nadine Oppermann mit. Derzeit kostet das Mittagessen 3,65 Euro. Die restlichen Gebühren für die Vesper und die Getränke sind nach Auskunft der Gemeindeverwaltung von der Erhöhung nicht betroffen.

Da sich der Essenspreis ändert, muss die Kommune nun auch ihre Gebührensatzung für die Kindertagesstätten ändern. Über zwei entsprechende Beschlüsse soll der Gemeinderat von Werther in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Begegnungsstätte von Werther entscheiden. Zum einen geht es um einen Vorankündigungsbeschluss zur 1. Satzung zur Änderung der Satzung. Zum anderen soll das Gremium die 1. Satzung zur Änderung der Satzung verabschieden. Die Sitzung ist öffentlich.