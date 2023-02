Eltern sorgen sich in Nordhäuser Stadtteil um ihren spielenden Nachwuchs

Nordhausen. Warum ein Spielplatz in einem Wohngebiet in Nordhausen-Salza bei den Eltern – trotz ruhiger Lage – Besorgnis hervorruft. Und warum man von der Stadtverwaltung enttäuscht ist:

Die Anwohner leben gern im Wohngebiet am Buchenweg in Nordhausen. Es ist ein schönes und ruhiges Gebiet, aber trotzdem haben Eltern Angst um ihre Kinder. Der Grund für diese Besorgnis ist der Spielplatz, der keine Abgrenzung zur Straße hat. „Den Spielplatz gibt es zwar schon seit 1998 und bisher ist auch noch nichts passiert. Aber die Frage ist doch: Muss erst etwas passieren?“ Das fragst sich nicht nur Henry Bornkessel, selbst Vater von zwei Kindern, sondern alle Eltern. Nicht nur eine fehlende Begrenzung wird als Problem angesehen, sondern auch, dass es keinen Gehweg gibt. Man tritt sofort auf die Straße, wenn man vom Spielplatz kommt. „Hinzu kommt, dass der Platz abschüssig ist und dadurch eine besondere Anziehung auf kleine Roller- oder Radfahrer und im Winter auf Rodler ausübt“, so Bornkessel.

Zwar gilt für den Buchenweg eine Schrittgeschwindigkeit, aber die würde nicht immer eingehalten, berichten die Eltern. Und wenn Kinder spielen, ist der Geräuschpegel nicht gerade niedrig, sodass sie nicht immer hören, wenn ein Auto kommt. Um die Gefahr abzuwenden hat sich Henry Bornkessel schon zweimal im Namen der Eltern an die Nordhäuser Stadtverwaltung gewandt, leider ohne Erfolg. „Auf meine Mails wurde überhaupt nicht reagiert. Am Telefon sagte man mir dann, dass es eine Sache der Aufsichtspflicht der Eltern wäre. Wir versuchen ja schon aufzupassen, aber es sind ja nun mal Kinder.“

Nun heißt es für die Eltern, sich weiter Sorgen um den Nachwuchs zu machen. Dabei ist man sich im Buchenweg sicher, dass man mit wenigen Mitteln Abhilfe schaffen könnte. „Ein Geländer wäre schön, wenigstens an der Stelle, wo die Straße nicht einsehbar ist.“ Henry Bornkessel hofft im Namen der Eltern auf eine Reaktion der Stadtverwaltung. „Eine Antwort auf die Mails wäre das Mindeste, was wir erwarten können.“