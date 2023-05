Emissionsfreie Innenstadt in Nordhausen geht laut AfD an der Lebenswirklichkeit vorbei

Nordhausen. Kritisch steht die Nordhäuser AfD dem geplanten Mobilitätskonzept für die Rolandstadt gegenüber. Warum das Konzept für die Stadtratsfraktion ein Affront gegen die Mehrheit der Menschen bedeutet.

Die AfD Nordhausen übt Kritik am geplanten Nordhäuser Mobilitätskonzept. „Die Zufahrt zur Innenstadt soll ab 2031 nur noch lokal emissionsfrei erlaubt sein. So steht es im Entwurf des Mobilitätskonzeptes, über das der Stadtrat im Juli entscheiden sollen. Das heißt ganz klar übersetzt: Keine Autos mit Verbrennermotor mehr in Nordhausen. Eine völlige Verkennung der Lebensrealitäten in unserer Stadt“, meint Jörg Prophet, Fraktionsvorsitzender der AfD im Nordhäuser Stadtrat und dem Kreistag.

Dies sei ein erneuter Affront gegen die Mehrheit der Menschen und zeige wieder die enorme Kluft zwischen ideologiegetriebenen Konzepten der Verwaltung sowie der Bürgerschaft. „Meine Fraktion wird deshalb dem Konzept in dieser Form nicht zustimmen. Der Vorschlag sieht noch nicht einmal eine Technologieoffenheit vor. Seitens der Verwaltung hat man darauf verwiesen, dass der Vorschlag aus einem Projekt der Internationalen Bauausstellung entstanden ist. Wir sind nicht bereit, Konzepten blind zuzustimmen, die wieder irgendwo in Büros weit weg von Nordhausen entstanden sind.“

Bürger sollen sagen, was innovativ ist

Er erwartet von den Planern eine Erklärung, wie man denn ohne Auto in Nordhausen den Alltag bewältigen oder aus den Ortsteilen in die Stadt kommen soll. „Ich halte auch die Begründung der Verwaltung, dass das Konzept eher unverbindlich sei, für äußerst fragwürdig. Auch die Aussage, dass man ,knackige Formulierungen’ einarbeiten müsse, um ,innovativ’ zu sein, ist – mit Verlaub – nicht seriös. Was innovativ ist, das entscheiden in einer Demokratie immer noch die Bürger und die von ihnen gewählten Abgeordneten. Wir bleiben beim Nein zum Konzept“, betont Prophet.