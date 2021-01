Ende und Anfang im Südharz

Was für ein Jahr! Doch das Offensichtliche ist zu sehr sichtbar, spürbar, ergreift unsere Gedanken und Gefühle. Aus diesem Grund möchte ich meine Gedanken in eine andere Richtung lenken. In Richtung Hoffnung, Trost und Zuversicht. Warum macht man gerade am Jahresende diesen doppelten Blick rückwärts und vorwärts?

Unser Leben von Anfang an und jeden Tag neu ist ein Geschenk. Wir dürfen es gestalten, neue Ideen ausprobieren, uns etwas vornehmen, Neues beginnen. Und das nicht nur am Jahreswechsel oder zu bestimmten Terminen, sondern Tag für Tag. Denn die Unterstützung, die ich mir bei neu angefangenen Dingen erhoffe, ist auch jeden Tag vorhanden. Von dem Anfang der Zeit bis in die Unendlichkeit, ohne Ende. Also warum nicht jeden Tag beginnen mit guten Vorsätzen?

Ab heute und nicht ab einem bestimmten Ereignis wie Neujahr, Geburtstag, dem Ersten eines Monats. Ab heute und alle Tage mit Gottes Hilfe. Denn Anfang und Ende sind uns Menschen schmerzlich bekannt. Unsere Zeit auf Erden scheint uns begrenzt zu sein. Dann können wir aber gewiss sein, dass auch Leid, Unannehmlichkeiten, Krankheiten und Einschränkungen zeitlich begrenzt sind.

In einem Lied wird diese Erkenntnis zu einer tröstenden Zuversicht: "Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir." Augustinus sagt: "Unter Gottes Hand gestalte ich mich mein Leben."

Ich gestalte also jeden Tag, in dem ich mir etwas vornehme, plane und umsetze. Auch am 30. Dezember, 19. Januar oder am 27. März. Es ist nie zu früh oder zu spät etwas anzufangen, schlechte Gewohnheiten zu verändern, Neues zu beginnen. Jeden Tag können wir dann in die Zukunft blicken, auf unsere Pläne und Vorsätze wie auch auf das, was unerwartet auf uns zukommen mag.

Wenn Sie diesen Artikel online lesen, klicken Sie bitte auf folgenden Link und genießen Sie im Internet diese wunderbar tröstende Melodie und Worte von Siegfried Fietz.