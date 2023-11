In der Bochumer Straße wurde die Baustelle kurz vor dem Kreisel am Freitag aufgehoben..

Endlich wieder freie Fahrt in der Bochumer Straße in Nordhausen

Nordhausen. Eine der nervigsten Baustellen in Nordhausen gehört seit Freitagnachmittag der Vergangenheit an: In der Bochumer Straße wurde die Baustelle aufgehoben und der Einbahnverkehr beendet.

Gute Nachricht für die Autofahrer in Nordhausen: Seit Freitagnachmittag ist die Bochumer Straße wieder durchgängig befahrbar. Die Baustelle am Kreisverkehr in Salza wurde nach dreimonatiger Bauzeit aufgehoben. Damit wird der Umleitungsverkehr der gesperrten Bundesstraße 4 entlastet. So muss der Verkehr in Salza nicht mehr durch die Clara-Zetkin-Straße und Straße der Genossenschaften laufen, sondern kann über die Bochumer Straße abfließen.