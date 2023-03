Energie tanken bei barocker Musik in Bleicherode

Bleicherode. Bleicheröder Kantorin entwickelt neue Idee für geistliche Übungen. Wann die Probentermine für interessierte Chorsänger und Flötenspieler sind.

Geistliche Energie konnte man unlängst bei den Alltagsexerzitien mit Pfarrerin Annegret Steinke in Niedergebra tanken. Von dieser Form begeistert hat Kantorin Margarita Yeromina eine neue Idee entwickelt. Sie lädt alle interessierten Chorsänger und Flötenspieler zu musikalischen Exerzitien nach Bleicherode ein, um geistliche Energie mitten im Alltagstrubel zu tanken. „Wir erforschen unsere Kraft für Geduld und Gebet beim Einüben der schönsten Musik aus dem Barock und der Romantik“, erklärt sie ihren Plan.

Gemeinsam mit dem Kirchenchor St. Marien möchte sie, am Palmsonntag, dem 2. April, die Passionskantate von Dietrich Buxtehude „Dein edles Herz“ mit vierstimmigen Chor und Streichensemble aufführen. Am Karfreitag dann die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert mit gleicher Besetzung. Jede und jeder ist herzlich eingeladen, beide oder einzelne Werke mit dem Chor zusammen einzuüben und mitzusingen. Das Gleiche gilt für Flötenspieler. Mit ihnen möchte die Kantorin den Gottesdienst am Gründonnerstag-Abend musikalisch vorbereiten und gestalten.

„Seien Sie herzlich willkommen auf dem geistlichen Weg zu Ostern durch die Passionszeit. Erleben Sie das Sterben und die Auferstehung Christi als eine Katharsis (Reinigung) der eigenen Seele in der Musik, nach dem langen geduldigen Weg in Tönen zu Gott“, lädt Margarita Yeromina ein, den Weg mit ihr gemeinsam zu gehen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Probentermine für den Chor sind am 9., 15., 22 und 29. März ab 19.30 Uhr im Pfarrhaus. Zuvor wird für die Flöten jeweils ab 18 Uhr geprobt.