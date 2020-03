Wie Strom und Stromkosten gespart werden können, darüber berät die Verbraucherzentrale am 8. und am 22. April in Nordhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Energieberatung der Verbraucherzentrale in Nordhausen

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen in Nordhausen findet jeden zweiten Mittwoch am August-Bebel-Platz 6 statt. Auch am 8. und am 22. April können sich Interessierte wieder zwischen 13 und 18 Uhr informieren lassen.

Beraten wird zu Themen, wie Heiztechnik, erneuerbare Energien, also Solarthermie, Photovoltaik und Biomasse, oder Wärmedämmung. Auch Ursachen von Schimmelbildung, Stromsparen im Haushalt sowie der Wechsel des Strom- oder Gasanbieters können mit den Experten besprochen werden. Um eine telefonische Voranmeldung wird jedoch gebeten.

Die Voranmeldung zur Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen im August-Bebel-Platz 6 in Nordhausen ist unter Telefon: 0800/8 09 80 24 00 (kostenfrei) oder 0361/55 51 40 möglich.