Energieexperte im Südharz rät: „Der Einbau einer Solaranlage lohnt immer“

Werther. Südharzer Energieexperte empfiehlt Anschaffung einer PV-Anlage, weil die Preise günstig sind. Das Bundesförderprogramm sei hingegen überzogen.

Viele Hausbesitzer überlegen derzeit, sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen. Was gilt es dabei zu beachten? Wir sprachen mit einem Energie-Experten.

„Der Einbau einer Solaranlage lohnt sich für private Grundstückseigentümer immer, denn nur so kann sich dieser ein Stück weit unabhängig vom unberechenbaren Strommarkt machen“, sagt Hans-Jürgen Weidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Energiegenossenschaft Helmetal mit Sitz in Werther. Hinzu komme, dass es im Moment sehr günstig ist, PV-Anlagen zu bauen. „Die Preise befinden sich gerade im Sinkflug“, betont der Werthersche. Derzeit bezahle der Kunde 1100 Euro für ein Kilowatt-Peak, vor einem Jahr betrug dieser Preis noch 1800 Euro.

„Wir empfehlen, die Anlagengröße dem individuellen Stromverbrauch anzupassen, als reine Eigenverbrauchsanlage“, so Weidt weiter. Wer dann noch Geld übrig habe, sollte sich einen Stromspeicher anlegen. „Denn nur so ist der Bauherr auch in den Stunden mit Strom versorgt, in denen die Sonne nicht scheint“, erläutert er. Und wie viel Geld muss jemand investieren? Das hänge vom jeweiligen Pro-Kopf-Verbrauch ab. „Man rechnet mit etwa 1500 Kilowatt pro Person im Jahr“, sagt Weidt. Bei einem Drei-Personen-Haushalt lohne sich eine Fünf-KW-Peak-Anlage. „Und die kostet derzeit etwa 6000 Euro“. Für einen Stromspeicher muss man etwa 1000 Euro pro Kilowatt einplanen.

E-Auto-Kauf als Bedingungfür staatliche Förderung

Derzeit macht ein neues Fördermodell für Solaranlagen von sich reden. Mit dem bundesweiten Programm 442 „Solarstrom für Elektroautos“ fördert die staatliche KfW-Bank (www.kfw.de) ab 26. September den Kauf einer PV-Anlage samt Stromspeicher in Verbindung mit einer Ladestation für ein vorhandenes Elektroauto oder Kauf eines E-Autos. Je nach Größe der Anlage beträgt der Zuschuss zwischen 4850 und 10.200 Euro.

Hier ist Hans-Jürgen Weidt aber skeptisch. „Der geförderte Höchstsatz von 10.200 Euro ist nicht viel angesichts einer Gesamtinvestition von etwa 70.000 Euro“, gibt er zu bedenken. Der Knackpunkt sei der Kauf des E-Autos als Bedingung, das mit etwa 50.000 Euro zu Buche schlägt. „Das ist viel zu teuer“, ist der Experte sich sicher. Das Paket sei überzogen, weil es die Kosten nach oben treibe. „Deshalb bezweifle ich, dass die Förderung stark nachgefragt sein wird.“ Aus Weidts Sicht wäre besser gewesen, ein Paket aus PV-Anlage plus Speicher zu fördern, weil die Kosten dann niedriger sind.

Großer Beliebtheit erfreuen sich auch sogenannte PV-Balkonanlagen. „Diese lohnen sich für jeden Mieter in einem Wohnblock für den Kleinstverbrauch, aber nur dann, wenn der Vermieter seine Zustimmung erteilt“, erklärt der Südharzer. „Wir vertreiben aber keine Balkonanlagen, weil auf dem Land der Markt dafür nicht vorhanden ist“, fügt Weidt hinzu. Das sei eher etwas für die Städte.

Die Energiegenossenschaft Helmetal betreibt derzeit acht Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 750 KW-Peak. Die größten Anlagen befinden sich auf den Dächern der Nordhäuser Werkstätten und der Firma Aika in Nordhausen mit 240 und 227 KW-Peak. Eine neunte Anlage für einen Kindergarten in Sangerhausen ist derzeit in Planung.