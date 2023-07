Energiepreise für einige Südharzer sinken

Hohenstein. Der Energieversorger kündigt Kosteneinsparungen von rund 14 Prozent beim Strom und rund 18 Prozent beim Erdgas an. Ab 1. September.

Harz Energie, der Erdgas- und Stromanbieter in der Gemeinde Hohenstein, senkt zum 1. September seine Preise in der Grundversorgung und weiteren Tarifen. Stromkunden würden rund 14 Prozent sparen, Erdgaskunden etwa 18 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Man gebe damit gesunkene Beschaffungspreise an die Kunden weiter. Der Brutto-Arbeitspreis für Strom in der Grundversorgung sinkt um 7,38 Cent auf 39,15 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden spart man so rund 21 Euro pro Monat. Die Strompreise liegen künftig wieder unter der staatlichen Preisbremse, die den Kilowattstundenpreis auf 40 Cent deckelt.

Der Arbeitspreis für Erdgas reduziert sich in der Grundversorgung um 3,1 Cent auf 13,27 Cent. Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden wird es damit etwa 46 Euro pro Monat günstiger.