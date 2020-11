Mit Beginn nächsten Jahres senkt die Energieversorgung Nordhausen (EVN) ihren Strompreis. Die Kilowattstunde kostet dann 29,52 Cent im meistgenutzten City-Strom-Tarif – 0,6 Cent weniger als aktuell. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor wurde der Strompreis um 2,33 Cent angehoben. Die EVN-Kunden sparen bei einem Verbrauch von 2000 Kilowattstunden somit zwölf Euro pro Jahr.

EVN-Geschäftsführer Mario Laufer nennt zwei Gründe für die Preissenkung: geringere Einkaufspreise und eine niedrigere EEG-Umlage. Der Bund hatte entschieden, dass der Verbraucher für letztere 2021 nur noch 6,50 Cent pro Kilowattstunde zahlt – 0,26 Cent weniger als dieses Jahr. 2022 soll die Umlage nur noch sechs Cent betragen.

Beim Börsenstrompreis macht sich die Corona-Krise bemerkbar: Eine geringere Nachfrage insbesondere seitens der Wirtschaft ließ diesen in den vergangenen Monaten sinken – zum Vorteil der EVN und ihrer Kunden. Ebenfalls nach unten verlief die Preiskurve für Erdgas. Ein Umstand, der das Nordhäuser Energieunternehmen in die Lage versetzt, den Preis 2021 wie schon vor einem Jahr konstant zu halten – trotz der neuen CO 2 -Umlage, die den Klimaschutz vorantreiben soll.

Wer wie die EVN fossile Energieträger wie Erdgas, Heizöl, Benzin oder Diesel in Verkehr bringt, muss dafür im Rahmen des nationalen Brennstoffemissionshandels CO 2 -Zertifikate kaufen: Nächstes Jahr kostet die Tonne Kohlendioxid zunächst 25 Euro, was 0,455 Cent pro Kilowattstunde Erdgas entspricht. „Binnen fünf Jahren soll dieser Preis bis auf einen Cent steigen“, erklärt Mario Laufer.

Die Kilowattstunde Erdgas kostet bei der EVN im meistgenutzten „Erdgas aktiv“-Tarif 6,13 Cent. Die komplette Erdgasmenge wird zugekauft und ist konventionell. „Das in unserer Anlage in Bielen produzierte Biomethan wird ausschließlich für die Fernwärmeerzeugung in zwei unserer Blockheizkraftwerke genutzt“, so EVN-Prokurist Dirk Meißgeier.