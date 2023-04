Energieversorgung Nordhausen warnt vor Betrügern

Nordhausen. Mit einem ominösen Schreiben versucht eine „Energieverwaltung Kuzniarski“ derzeit, Kunden der Energieversorgung Nordhausen zu betrügen.

Viele Kunden der Energieversorgung Nordhausen (EVN) erhalten derzeit ein Schreiben einer „Energieverwaltung Kuzniarski“ aus Köln per Post, mit welchem sie in betrügerischer Weise zur Zahlung eines Beitrags in Höhe von 79,84 Euro aufgefordert werden. „Diese Schreiben stehen in keinerlei Zusammenhang mit der EVN, noch wurden sie von uns beauftragt. Bitte ignorieren Sie diese Schreiben und zahlen Sie keinesfalls“, betont Unternehmenssprecherin Katrin Bergmann. Der Vorgang sei den Strafverfolgungsbehörden bereits gemeldet worden.

Seit 2019 ist die EVN Mitglied im Mitteldeutschen Verein zur Förderung des lauteren Wettbewerbs und des Energiekundenschutzes (Mitteldeutsche Wettbewerbs- Allianz – MWA).