Gemeinsam für Thüringen - das war das Credo der Thüringer Delegation, die kürzlich in Dunkerque in der französischen Partnerregion Hauts-de-France zu Gast war.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Engere Kooperation mit französischer Partnerregion

Gemeinsam für Thüringen – das war das Credo der Thüringer Delegation, die kürzlich in Dunkerque in der französischen Partnerregion Hauts-de-France zu Gast war. Mit dabei war auf Einladung der Staatskanzlei Erfurt auch Claudia Reich, Leiterin des Europa-Service Nordthüringen aus Nordhausen, als Repräsentantin der Region Nordthüringen. Im Mittelpunkt der Delegationsreise standen Gespräche über die zukünftige Zusammenarbeit und Austausche im Bereich Berufsausbildung und Fachkräftegewinnung.

Berufsschulen und andere Einrichtungen zeigen Interesse

Seit 1994 unterhält Thüringen einen lebendigen Austausch mit Nordfrankreich. Erst im Juni 2019 unterzeichneten Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Regionalpräsident von Hauts-de-France, Xavier Bertrand, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel, neue Projekte in den Bereichen Bildung, Aus- und Weiterbildung, Kultur und Mobilität voranzubringen. So zeigte sich Claudia Reich sehr erfreut über die vielen positiven Gespräche und über das hohe Interesse französischer Berufsschulen und Einrichtungen, mit Thüringer Akteuren in Kontakt zu kommen, um etwa angehende Fachkräfte für Praktika oder bilaterale Erfahrungsaustausche nach Thüringen zu entsenden. Jetzt gilt es, das Kooperationsinteresse in die Tat umzusetzen.