Enorme Straßenschäden zwischen Schiedungen und Holbach: Neue Umleitungsstrecke

In dieser Woche wird es in Branderode wieder eng. Denn die Umleitungsstrecke der B 243 führt vorübergehend über Obersachswerfen und Branderode, weil die Straße nach Schiedungen repariert werden muss.

Nach fünf Monaten als Umleitung für die B 243 ist die Landesstraße zwischen Schiedungen und Holbach in katastrophalem Zustand. Deshalb wurde eine Notreparatur der Straßenschäden veranlasst. Die soll bis Ende dieser Woche beendet sein. Der Straßenkörper war vergangene Woche in einem Zustand, dass Lastwagen drohten umzukippen. Die Verkehrsbehörde zog die Reißleine. Repariert wird jetzt in zwei Bauabschnitten. Der erste Teil gilt der Strecke von der K 14 bis B 243 (Holbach), der zweite von Schiedungen bis zur K 14. Deshalb muss in dieser Woche die Umleitung verändert werden. Von Nordhausen führt sie von der B 243 nach Liebenrode und Obersachswerfen. Ab dort wird die Strecke zum Einrichtungsverkehr aufgrund der geringen Straßenbreite. Weiter geht es über Branderode und Neuhof nach Walkenried und Bad Sachsa. Sobald die Reparatur beendet ist, wird die alte Umleitungsstrecke wieder in Kraft gesetzt.