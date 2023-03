Entdeckungsreise Südharz zu hebräischen Zeichen

Ellrich. Die jüdischen Friedhöfe im Südharz sind ein besonderes Kulturgut. Wer es entdecken will, sollte sich Termine dreier Führungen vormerken.

Die Historikerin Marie-Luis Zahradnik bietet in den nächsten Wochen Führungen über die jüdischen Friedhöfe im Südharz an. Interessierte sind dazu willkommen: Los geht es am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr, in Ellrich an der Ecke Töpfer-/Karlstraße, weiter am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr, in Bleicherode an der Wendeschleife am Vogelsberg sowie am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr, in Nordhausen Ecke Dr.-Silberborth-Straße/Ammerberg. In Ellrich befinden sich unter den 76 vorhandenen Grabstellen 64 mit einem Grabstein. „Der jüdische Friedhof in Ellrich weist eine lange Anwendung der traditionellen Inschrift mit vorwiegend hebräischem Text mit Eulogien auf der Vorderseite des Grabsteins auf“, macht Zahradnik neugierig.