Nicht nur die Kinder werden in Heringen ihren Spaß am Entenrennen haben.

Entenrennen für Michaeliskirche in Heringen

Heringen. Gemeindekirchenrat organisiert einen besonderen Spaß für Groß und Klein in der Goldenen Aue.

Zugunsten der St.-Michaelis-Kirche findet am Sonnabend, 28. August, ein Rennen mit bunten Spielzeugen statt. Ab 10 Uhr gehen die Enten an der Brücke am Eller baden.

Wer mitmachen möchte, kann zuvor am Start Enten-Lose für drei Euro erwerben. Drei Enten gibt es für eine 7-Euro-Spende. Ziel ist das Helmewehr. Die ersten Enten gewinnen Preise. Der Förderkreis St. Michaelis und der Gemeindekirchenrat veranstalten dieses Entenrennen gemeinsam.