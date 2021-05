Entenbabys in Nordhausen gerettet

Nordhausen. Eine aufmerksame Anwohnerin kam den in Not geratenen Tieren auf die Spur.

Aus einem Schacht mussten dieser Tage in Nordhausen junge Entchen gerettet werden. Eine aufmerksame Anwohnerin des Heringer Wegs wurde durch eine Entenmutter aufmerksam, die immer wieder über ihr Grundstück lief und ganz aufgeregt schien. Als die Frau nachschaute, hörte sie aus einem Rohr im Boden ein Piepen.

Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr half. Foto: Sven Tetzel

Mit Hilfe der Berufsfeuerwehr Nordhausen wurden die Abwasserschächte in der Umgebung abgesucht. In einem Schacht hat man das Piepen der Entchen vernommen. Der Kanal wurde mit Wasser gespült und so konnten die sechs Entenküken gerettet werden