Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Entlassungswelle rollt im Kreis Nordhausen an

Die Corona-Krise belastet wie erwartet den Arbeitsmarkt: Die übliche Frühjahrsbelebung blieb im April aus. „Wir haben fast acht Prozent mehr Arbeitslose als im März und 13 Prozent mehr als vor einem Jahr“, beschreibt Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, die Lage in Nordthüringen. Am Donnerstag legte er den aktuellen Arbeitsmarktbericht vor. Demnach waren 8995 Menschen ohne Arbeit. Das sind rund 1000 mehr als vor einem Jahr.

Der Bericht beschreibt allerdings nur die Situation zur Monatsmitte. Die zweite Aprilhälfte wird erst Ende Mai sichtbar.

Die Arbeitslosenquote in Nordthüringen liegt nun bei 6,7 Prozent. Doch gibt es nach wie vor deutliche regionale Unterschiede: Das Eichsfeld ist Spitzenreiter mit 4,6 Prozent, es folgen der Südharz mit 7,8 Prozent und der Kyffhäuserkreis mit 8,6 Prozent. 3302 Arbeitslose waren im hiesigen Landkreis gemeldet, fast 300 mehr als vier Wochen zuvor und rund 360 mehr als vor einem Jahr.

Fachkräftenachfrage bricht ein

Die befürchtete Entlassungswelle hat begonnen. Mehr als 700 Nordthüringer meldeten sich im April nach einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeitslos. Das sind rund 40 Prozent mehr noch als im März. Gegenüber April 2019 ist gar ein Anstieg von mehr als 50 Prozent auszumachen. „Den größten Anteil an den Entlassungen hatte mit über 18 Prozent die Zeitarbeitsbranche, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe“, beschreibt Froböse die Situation.

Die Nachfrage nach Fachkräften sei in Teilen deutlich eingebrochen. Arbeitgeber meldeten im April nur etwa 100 freie Stellen – fast 70 Prozent weniger als vor einem Jahr. Allerdings habe man derzeit, trotz Krise, gute Beschäftigungsmöglichkeiten in den sogenannten systemrelevanten Bereichen. „Gesucht werden Fachkräfte in Gesundheit und Pflege und in Teilen der Lebensmittelbranche.“

Jeder dritte Betrieb hat Kurzarbeit angemeldet

Mehr als ein Drittel der Betriebe in Nordthüringen hat wegen der Corona-Krise schon Kurzarbeit angemeldet. Seit Anfang März sind bei der Nordhäuser Arbeitsagentur mehr als 2800 Anzeigen auf Kurzarbeit für rund 29.000 Beschäftigte eingegangen. Zum Vergleich: Zur Finanzkrise 2009 waren rund 660 Unternehmen von Kurzarbeit betroffen.

Wie viele Menschen tatsächlich Kurzarbeit geleistet haben, wird erst mit der Abrechnung der Unternehmen nachträglich ersichtlich. „Die Zahlung des Kurzarbeitergeldes hat Priorität. Entlassungen wird damit vorgebeugt, und Menschen behalten ihre Beschäftigung“, betonte Karsten Froböse. Noch immer würden Abrechnungen für März fehlen.

„Wer seine Abrechnung später einreicht, muss sich in den kommenden Wochen bei der Bearbeitung hinter den anderen Unternehmen einreihen.“

Arbeitslosigkeit in Thüringen steigt - fast ein Drittel aller Beschäftigten in Kurzarbeit