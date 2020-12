Entsorgungskalender für Landkreis Nordhausen werden verteilt

Nordhausen. Die Kalender werden an zwei Tagen verteilt. Die Einführung der Gelben Tonne sorgt für eine wichtige Neuerung im Landkreis Nordhausen.

Der Entsorgungskalender des Landkreises Nordhausen für das kommende Kalenderjahr wird am Mittwoch, dem 9. Dezember, beziehungsweise am folgenden Mittwoch, 16. Dezember, mit der Nordhäuser Wochenchronik an alle Haushalte verteilt. Darauf hingewiesen hat jetzt Jessica Piper, Pressesprecherin im Landratsamt.

„Am Entsorgungskalender befinden sich wie gewohnt zwei Anmeldekarten für den Sperrmüll“, erläutert sie, weist aber auch auf eine Neuerung hin. Demnach sind die Bezugskarten für Gelbe Säcke dieses Jahr nicht mehr im Entsorgungskalender zu finden.

Der Grund: Im kommenden Jahr wird im Südharz die Gelbe Tonne eingeführt. Das hatte der Kreistag im Frühjahr beschlossen. „Die Haushalte, die weiter wie bislang Leichtverpackungen über den Gelben Sack entsorgen, erhalten die Bezugskarten gesondert“, so Piper. Bis die Gelben Tonnen im Frühjahr im Landkreis Nordhausen eingeführt werden, werden für die Übergangszeit noch Gelbe Säcke zur Verfügung gestellt.

Im Internet unter www.abfall-nordhausen.de, wo unter anderem Sperrmüllanmeldungen, Gebührenberechnungen und Änderungsmitteilungen möglich sind, sind weitere Informationen zur Abfallentsorgung zu finden.