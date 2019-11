Harztor Harztor Zur Einwohnerversammlung der Gemeinde Harztor wird heute um 18.30 Uhr in die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik in Niedersachswerfen eingeladen. Aufgrund von terminlicher Unvereinbarkeit aller Beteiligten sowie dem zentralen Thema ...

Entwicklung in Harztor

Zur Einwohnerversammlung der Gemeinde Harztor wird heute um 18.30 Uhr in die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik in Niedersachswerfen eingeladen. Aufgrund von terminlicher Unvereinbarkeit aller Beteiligten sowie dem zentralen Thema der Dorfentwicklung in der Gemeinde Harztor wird eine gemeinsame Einwohnerversammlung für alle Ortsteile durchgeführt, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung Harztor. Nach den Informationen zur Dorfentwicklung der Gemeinde stehen die Bürgermeister der Gemeinde Rede und Antwort.