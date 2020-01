Er sollte Friseur werden – und las lieber Bücher

Sein Streben wirkt bis heute nach: Bernhard Ludwig Suphan stammte eigentlich aus Nordhausen, erlangte als Literaturwissenschaftler sowie Philologe größere Bekanntheit und entwickelte das Goethe-Schiller-Archiv in Weimar als Direktor zu einem führenden deutschen Literaturarchiv, einer „international bekannten Forschungsstätte und einem Standort wissenschaftlicher Texteditionen“ von Weltruf. Er erreichte damit bis heute eine nachwirkende Bedeutung. Besondere Verdienste erwarb der Literaturwissenschaftler mit seiner historisch-kritischen Herder-Ausgabe, die 33 Bände umfasst und auch in der Gegenwart noch unübertroffen ist. Er erschloss die zuvor noch weitgehend „unbekannte Zusammenarbeit Goethes mit Herder“ und offenbarte, dass die frühen Gedichte Goethes unter dem „intensiven Einfluss Herders“ entstanden waren.

Früh begeisterte er sichfür die Literatur

Bernhard Ludwig Suphan wurde am 18. Januar 1845 in Nordhausen geboren. Als Mutter ist Friederike Amalie Meyer nachgewiesen, die allerdings bald verstarb. Es folgte als Stiefmutter Juliane Auguste Rübsamen, die als Hebamme fungierte und sich um den Stiefsohn kümmerte. Sein Vater wirkte als Barbier und hätte es gern gesehen, dass sein Sohn die gleiche Laufbahn eingeschlagen hätte. Doch Bernhard entwickelte früh weiterführende geistige Interessen. Er begeisterte sich für Literatur und wurde darin auch beim Besuch des Gymnasiums in Nordhausen gefördert.

„Sämtliche Werke“ Herderswurden seine Lebensleistung

Die Eltern unterstützten bald diese mit erheblichen Zusatzkosten verbundene Entwicklung nach Kräften. Nach dem Abitur studierte Suphan deshalb nacheinander in Halle und Berlin vor allem klassische sowie deutsche Philologie. Anschließend arbeitete er in Berlin und Halle als Gymnasiallehrer. Zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit war er wissenschaftlich tätig und trat mit ersten Veröffentlichungen hervor. Ab 1877 betrieb er die schließlich aufsehenerregende Herder-Ausgabe. Damit erlangte er in der Fachwelt erste Bekanntheit.

Das trug ihm 1887 außer der Erhebung zum Professor in der Nachfolge Erich Schmidts die Berufung als Direktor des Goethe-Schiller-Archives nach Weimar ein. Suphan setzte in der Klassikerstadt die editorische Arbeit an Herders „Sämtlichen Werken“ fort, die erst bei seinem Tod abgeschlossen war. Sie kann als sein Lebenswerk gelten.

Dazu gesellten sich in den Leitungsjahren am Goethe-Schiller-Archiv weitere Leistungen. Suphan war es, der 1887 die Umbenennung des Archivs in „Goethe-Schiller-Archiv“ initiierte, die Nachlässe bedeutender anderer Schriftsteller erwarb und auch großen Anteil hatte an der berühmten Weimarer Goethe-Edition. Der unter ihm betriebene Nachlass-Zuwachs reichte von Karl Immermann über Friedrich Hebbel bis zu Eduard Mörike.

Parallel verfasste er im Ergebnis eigener Forschungsarbeiten auch immer wieder Schriften zur Literaturgeschichte. Hier sind von ihm Veröffentlichungen über Hans Sachs, Friedrich Rückert, Fritz Reuter, Klaus Groth, Paul Heyse und die Beziehung Friedrichs des Großen zur deutschen Literatur überliefert. Außerdem gab er ein Lesebuch für höhere Lehranstalten und den Briefwechsel Goethes mit seiner Mutter heraus. Neben seiner Leitungs- und editorischen Arbeit wirkte Suphan auch als Vorstandsmitglied der Goethe-Gesellschaft und als Vorstandsmitglied der Shakespeare-Gesellschaft.

Wie einst Goethe wird Suphanzum Geheimen Hofrat erhoben

Dazu kam die Berufung als korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bei Einweihung des neuen Archivgebäudes wurde er in Anerkennung seines Wirkens in Weimar zum Geheimen Hofrat erhoben.

Suphan hatte in räumlicher Nähe zum Goethe-Schiller- Archiv seine Wohnung in der geschichtsträchtigen Altenburg. Doch sein intensives geistiges Engagement forderte Tribut. Für 1910 wird ihm eine physische und psychische Arbeitserschöpfung nachgesagt. Mit Folgen: Am 18. Oktober 1910 ersuchte er beim Großherzog um seine „Dienstentlassung“ Als dann auch noch persönliche Schicksalsschläge das Maß zum Überlaufen brachten, schied er am 9. Februar 1911 aus dem Leben, wenige Wochen nach der Demission aus seinem Leitungsamt.

Seine letzte Ruhe fand der engagierte Literaturwissenschaftler auf dem Weimarer Hauptfriedhof. Im Goethe-Jahrbuch von 1981 veröffentlichte Jutta Hecker „Eine biographische Skizze“ zu Bernhard Suphans Leben und Wirken.

Weiterführende Literatur zu diesem Sohn der Stadt Nordhausen: „Bernhard Suphan – Pflichterfüllung als Lebensmaxime“ von Günter Arnold, 2010 in Weimar erschienen.