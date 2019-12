Erdwall soll Hesserode vor neuer Schlammlawine schützen

Diesen Schreck wird mancher Hesseröder so schnell nicht vergessen: In der Nacht zum 12. Juni gehen über dem Südharz so starke Niederschläge hernieder, dass oberhalb der Nüxeier Straße Massen an Erde von einem Feld weggespült werden: Eine Schlammlawine schiebt sich in Richtung Dorf und zieht zwei Grundstücke in Mitleidenschaft. Der Schlamm strömt dabei durch Gärten und Höfe, gar bis in eine Werkstatt fließt die aufgewühlte Erde. Das haben die Anwohner in 50 Jahren hier noch nicht erlebt, wie sie unserer Zeitung erzählen. Damals habe Mais auf dem Feld gestanden, und die Erde um die Pflanzen sei sehr fein gewesen, sei leichtes Opfer für die Regenflut gewesen, reflektiert Michael Kramer diesen Schreckmoment.

Ein knappes halbes Jahr später kann Hesserodes Ortsteilbürgermeister deutlich beruhigter an dieser Stelle stehen. Der Grund: Sein Blick wandert mittlerweile über einen Erdwall, der an prähistorische Hügelgräber denken lässt: Eine Art Kegel aus aufgeschichtetem Boden würde nun jede Schlammlawine auffangen. Die Stadtverwaltung habe sie hierfür mit den Grundstückseigentümern ins Benehmen gesetzt und die Nutzung des Areals in Privatbesitz ausgehandelt, sagt Kramer dankbar. Ebenso zufrieden beschreibt er den Einsatz des Bauhofs. Der habe hier mit seinem Arbeitseinsatz schnell ausgeholfen, sagt der Ortsteilbürgermeister, der um die lange Arbeitsliste des Bauhofs weiß, immerhin hatte Kramer selbst in der Vergangenheit oft die personelle Situation des Bauhofs angemahnt.

Als nächster Schritt des Vorhabens soll auch ein Flutgraben freigeschnitten werden, blickt Kramer in die Zukunft. Der soll dem Erdkegel als Überlauf dienen. Bei dem Vorfall im Juni hatten sich die Erdmassen einen anderen Weg als über den Graben gebahnt. Dies wolle man nun beheben. „Solche Wetterphänomene werden schließlich nicht seltener“, fürchtet der Ortsteilbürgermeister.