Erfinder ebnet Schachtbau Nordhausen den Weg

180 Jahre nach Poetschs Tod legten Mitarbeiter von Schachtbau sowie Mitglieder des Nordhäuser Bergmannsvereins am Montag Blumen an seinem Grab auf dem Dresdner Johannisfriedhof nieder. Dabei waren Anna Bogk, Detlef Katzmann, Heiner Schmidmeier, Wilfried Wenzel, Werner Eisfeld und Diana Schmidmeier (von links).

Nordhausen. Ohne Friedrich Hermann Poetsch wäre das Unternehmen vor fast 125 Jahren vielleicht nie gegründet worden. Diesen Montag jährte sich sein Geburtstag zum 180. Mal.

Er hat nichts mit der Historie von Schachtbau zu tun. Und doch, ist Detlef Katzmann überzeugt, hätte es ohne den Mann aus dem anhaltinischen Biendorf das heute wichtigste Nordhäuser Industrieunternehmen nicht gegeben. Also hat sich Katzmann, der frühere Schachtbauer und heutige Chef des Nordhäuser Bergmannsvereins, mit einem Dutzend Gleichgesinnten diesen Montag auf den Weg nach Dresden gemacht. Auf dem dortigen Johannisfriedhof gedachten sie Friedrich Hermann Poetsch an dessen Grab. Am 12. Dezember 1842 – vor 180 Jahren – wurde er geboren.

Weshalb aber übernahm Schachtbau 2011 für die Grabstätte die Patenschaft? Geschäftsführer Michael Seifert blickt auf die Zeit kurz vor der Gründung des Unternehmens Gebhardt & Koenig zurück, aus dem später Schachtbau hervorging: „Louis Gebhardt war ein Mitarbeiter von Poetsch. Nachdem der in Konkurs gegangen war, musste sich Gebhardt etwas Neues suchen. Er gründete eine eigene Firma, was uns nächstes Jahr 125 Jahre Schachtbau feiern lässt.“

Poetsch erfindet das Gefrierverfahren

Dass Gebhardt & Koenig ein Millionenvermögen verdienen konnten, liegt an einer Erfindung von Hermann Poetsch: dem Gefrierverfahren beim Herstellen von Schächten. Mit diesem wird in den 1930ern die Moskauer Metro gebaut, entstehen in jüngerer Vergangenheit unterirdische Verbindungswege im Berliner Regierungsviertel, wird der schiefe Turm von Pisa zeitweilig gesichert. Vor allem aber kommt das Verfahren im Bergbau zum Einsatz. Nämlich immer dann, wenn wasserführende Erdschichten das Teufen von Schächten unmöglich machen.

Friedrich Hermann Poetsch lässt sich das Verfahren 1883 patentieren. Den ersten größeren Auftrag erteilt ihm kein Geringer als Werner von Siemens. Kein Jahrzehnt später baut die Poetsch-Sooy-Smith-Freezing-Comp. New Jersey den ersten Gefrierschacht in den USA.

Einmal in Übersee engagiert, verfolgt der Erfindergeist bald eine andere Idee: Er will einen elektromagnetischen Druckapparat schaffen, um auch in Amerika die neuesten europäischen Zeitungen nachdrucken zu können, recherchierten 2012 mit Ullrich Mallis und Ralph Haase zwei frühere Schachtbauer. Doch der Rückschlag sei schnell gekommen: In den Jahren 1891 und 1894 geht Poetsch zweimal in Konkurs. Die Stunde des Louis Gebhardt kommt 1898, jenem Jahr, in dem das Hauptpatent zum Gefrierschacht abläuft: Der Schachtbau-Vorläufer wird gegründet – und er profitiert von Poetschs Arbeit. „Von 1900 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs werden mehr als 100 Gefrierschächte abgeteuft“, so Katzmann vom Bergmannsverein.