Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolgreiches Nordhäuser Caritas-Projekt

Zu ihrem Masken-Näh-Projekt zieht die Nordhäuser Caritas eine erfolgreiche Zwischenbilanz. Knapp 500 Stück hätten zahlreiche Unterstützerinnen in den vergangenen vier Wochen schon genäht, teilt Steffi Mayer von der Caritas mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Sie weiß von vielen Engagierten zu berichten, einer Irakerin etwa oder eine geflüchteten Afghanin, die zum Nähen eine Maschine von einer syrischen Familie zur Verfügung gestellt bekam. Eine 72-jährige Seniorin aus Sollstedt näht schon seit Ende Februar Masken, so versorgte sie erst Bekannte, Nachbarn und Verwandte, nun auch ihr Unbekannte. Eine gelernte Schneiderin aus Syrien nähte Masken, wies darauf mit einem Aushang in ihrem Treppenhaus hin und erfreute mit den Masken so ihre Nachbarschaft im Wohngebiet und in ihrer Kleingärtnerkolonie. Die Schulsozialarbeiterin Manuela Knothe nähte Masken für von ihr betreute Schüler der Regelschule Ellrich und deren Familien.