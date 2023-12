Steffi Böttcher vom Studio44 trat bei der Grand-Opening-Party der „Kleinen Freiheit“ in Nordhausen mit ihrer Feuershow auf.

Veranstaltungen Erfolgreiches Jahr für „Kleine Freiheit“ in Nordhausen

Nordhausen Nordhäuser Kulturverein blickt auf spannendes Jahr zurück. Für 2024 wird eine noch größere Vielfalt an Veranstaltungen versprochen.

Der Kulturverein „Kleine Freiheit“ blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und möchte sich bei seinen engagierten Mitgliedern für deren Unterstützung bedanken. „Das breite Spektrum an Aktivitäten im vergangenen Jahr hat dazu beigetragen, dass der Verein weiterhin eine bedeutende Rolle in der Kulturszene unserer Gemeinschaft spielt“, sagt Doreen Knabe, Vorstandsvorsitzende des Vereins.





Der Verein kündigt an, im kommenden Jahr ein noch vielseitigeres Veranstaltungsprogramm anzubieten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kultur, Diskussionsformaten, Unterhaltung, Soziokultur, Kino und vielem mehr. Ziel ist es, ein ansprechendes und abwechslungsreiches Programm zu präsentieren.





Zum Jahresabschluss plant der Kulturverein zwei aufregende Veranstaltungen am 23. und 24. Dezember. Am 23. Dezember steht mit dem Namen „Night b4 Xmas“ eine Video-Clubnight mit Hiphop-Musik auf dem Programm, gefolgt von einer elektronischen Musikveranstaltung am 24. Dezember. Die Mitglieder und die Öffentlichkeit sind herzlich eingeladen, diese Events zu besuchen und das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen.





Der Kulturverein „Kleine Freiheit“ bedankt sich bei seinen Mitgliedern für die Unterstützung und freut sich auf ein aufregendes Jahr 2024.