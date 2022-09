Erfrischende Einblicke hinter die Kulissen

Nordhausen. Zum Tag des offenen Denkmals begaben sich Tausende auf Spurensuche. Eröffnung im historischen Wasserwerk.

Wo sonst nur wenige Zutritt, haben an diesem Sonntag, zum Tag des offenen Denkmals, wieder tausende Südharzer einen Blick hinter die Kulissen wagen können. Einer dieser Orte, an dem Interessierte getreu dem diesjährigen Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ tatsächlich auf Spurensuche gehen konnten, war das historische Wasserwerk in der Nordhäuser Alexander-Puschkin-Straße.

Die historischen Gemäuer des Turbinenhauses, welches 1930 errichtet wurde, war eines von knapp 400 Denkmälern im Freistaat, die zu besichtigen waren. Zugleich war das Herzstück der kommunalen Wasserversorgung in Nordhausen der Ort, an dem der Denkmalstag für den Südharz durch Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) gemeinsam mit Landrat Matthias Jendricke (SPD) eröffnet wurde.

Buchmann hob die angebotenen Nordhäuser Denkmäler als spannend hervor und brachte das Wandgemälde an der Turnhalle in der Sangerhäuser Straße, das zur Zeit restauriert wird, als gutes Beispiel an. Denn es sei gar nicht so banal, wie es auf den ersten Blick wirke, wenn man daran vorbeifahre. Zudem machte dessen Restauratorin Suzy Hesse schon den Theodosius-Stein am Rathaus wieder sichtbar, den Buchmann als „lang verschüttete Perle der Stadt Nordhausen“ bezeichnet. Doch Buchmanns Spurensuche geht noch weiter. Zuletzt hatte man Brunnenfiguren wiederentdeckt, die nun zum Denkmalstag im Garten der Flohburg der Öffentlichkeit wieder präsentiert wurden. Welche Bedeutung die zwei von 1755 bis 1887 im Stadtbild aufgestellten Brunnenfiguren haben, erklärte indes Jessica Sophie Müller, die wissenschaftliche Volontärin der Nordhäuser Museen. Sie ordnet die mythologischen Brunnenfiguren – der schlangenumwundene, trojanische Priester Laokoon und die Meeresgottheit Triton im Kampf mit Ketos – als „besonders kunsthistorisch, kultur- und bildungsgeschichtlich wertvoll“ ein.

Matthias Jendrickes Spurensuche zur Eröffnung des Denkmaltages beleuchtete dagegen den Denkmalschutz, der zumeist im Zwiespalt mit den Bauherren sei. Zudem gehe das auch mit Mehrkosten einher, die man in Kauf nehmen müsse, so wie beim Humboldt-Gymnasium, das neu gebaut werden musste, obwohl das nicht von Anfang an der Plan war. Gleichzeitig lobte er aber auch das Herzblut, das viele bei der Erhaltung von Denkmälern mit einbringen. Als Beispiel zählte er den Verein für lebendiges Mittelalter auf, der sich um die Ebersburg kümmere. Am Montag wird der Kreisausschuss entscheiden, da das Landesamt laut Jendricke eine Förderung gegeben habe.

Viel Herzblut bringt am Denkmalstag auch Michael Garke ein. Er führte zahlreiche Interessierte durch die fast 60 Meter lange Anlage des Splitterschutzgrabens unterhalb des Spendekirchhofs. Erstmals seit der Freilegung im Jahr 2019 und der kompletten Beräumung Anfang dieses Jahres, wurde er wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Über 70 Jahre war der Eingang gegenüber der Gaststätte „Zum Socken“ unscheinbar in der Mauer verschlossen. Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat das Objekt als eines der wenig vollständig erhaltenen Relikte des 2. Weltkrieges in das Denkmalbuch Thüringens aufgenommen.