Erika Schirmer besucht ihre eigene Ausstellung

Die Nordhäuser Heimatdichterin besuchte ihre eigene Ausstellung mit Scherenschnitten in der Stadtbibliothek. Links Bibliotheksleiterin Hildegard Seidel.

Nordhausen. Nordhäuser Heimatdichterin ist 96 Jahre alt und hat immer noch viel vor, wie sie beim Besuch in der Stadtbibliothek sagt.

Sie ist 96 Jahre alt und hat ihrer eigenen Aussage nach „noch sehr viel vor in ihrem Leben“. Das sagt die Nordhäuser Heimatdichterin Erika Schirmer. Sie schuf in den letzten Jahrzehnten hunderte Gedichte, Texte und Scherenschnitte. Genau diese Kombination kann derzeit in der Nordhäuser Stadtbibliothek bewundert werden.

„Wir sind sehr dankbar für die Werke von Erika Schirmer, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen“, sagte Hildegard Seidel, Leiterin der Stadtbibliothek am Dienstag. Ursprünglich war die Ausstellung bis zum Dienstag, den 4. April, geplant.

Aufgrund der hohen Besucherzahlen wurde die Ausstellung jetzt aber noch einmal bis zum Freitag, den 12. Mai, verlängert, berichtet die Nordhäuser Stadtsprecherin Franziska Mühlhause.