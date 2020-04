Erinnerung an Görsbacher Heimatmaler

Nach seinem Ableben im Januar diesen Jahres bringt sich Görsbachs ehemaliger Heimatmaler Rüdiger Klaus noch einmal in Erinnerung. In dessen Nachlass tauchte der Entwurf eines Bildes auf, welches Siegfried Junker (im Bild links) einmal bei ihm in Auftrag gegeben hatte. Jedoch konnte Klaus das überdimensionale Wandbild, das die Windlücke bildhaft darstellen soll, nicht mehr malen. Daher entschied sich Junker, den Entwurf bei einer Druckerei im benachbarten Urbach vergrößern zu lassen. Mit Unterstützung von Lutz Hoffmann (im Bild rechts) fand es schließlich seinen endgültigen Platz an der Hausfassade, um dort deutlich sichtbar an den Heimatmaler Rüdiger Klaus zu erinnern.