Erlebt Aulebens Schloss eine Renaissance?

Auleben. Für das Kleinod, in dem einst Humboldt lebte, ist allerhand geplant, wenn die Sanierung beginnen sollte. Warum sie genau jetzt starten muss, verrät Ortschef Andreas Liesegang.

Drei Jahre lang Stillstand. Nachdem das Dach des Humboldtschen Schlosses in Auleben gedeckt und die alte Ölheizung durch eine Gastherme erneuert wurde, tat sich zuletzt nicht mehr viel an dem Kleinod, dessen Namensgeber hier einst lebte - wenn auch nur für kurze Zeit.

Nun soll dank Fördermitteln wieder Geld in das 1518 fertiggestellte Schloss fließen. Eine Investitionssumme von zunächst 713.000 Euro stehen im Raum. Doch zur ersten Stadtratssitzung des neuen Bürgermeisters Matthias Marquardt (Linke) nahm dieser die Abstimmung über den Umbau und die Sanierung kurzfristig von der Tagesordnung. Bevor eine Maßnahme in großem Umfang beschlossen wird, möchte Marquardt die Investition zuvor mit dem Ortschaftsrat noch einmal besprechen.

Alles wird sich um die Glücksvögel drehen, und auch das Standesamt zieht ein

Passieren wird das an diesem Montag. Danach soll am 3. April zum nächsten Stadtrat darüber befunden werden. Drei Tage später endet die Bindefrist des Angebots.

Links der ältere Teil des Schlosses und rechts der Anbau. Foto: Marco Kneise

Was genau im Auleber Schloss geplant ist und warum das Projekt für das Europadorf so wichtig ist, erklärt Ortschaftsbürgermeister Andreas Liesegang (BBGA). Denn das Gebäude, das bis 1987 als Polytechnische Oberschule genutzt wurde, soll weiterhin Domizil von Vereinen und der Gemeinde sein. Liesegang verrät, das hier, ergänzend zum geplanten Kranicherlebniszentrum in Kelbra und in Absprache mit allen Beteiligten, ein Kranichzentrum entstehen soll. Zudem sieht das Konzept weiterhin ein Humboldtzimmer vor, welches für verschiedene Veranstaltungen, Lesungen und Konzerte genutzt werden kann. Auch eine Außenstelle des Heringer Standesamtes ist geplant, so dass sich Heiratswillige wieder im Schloss das Ja-Wort geben können. Gleich im Eingangsbereich ist außerdem ein Café mit Tresen vorgesehen. Außerdem sind Büroräume geplant, wo zuvor der Abwasserzweckverband Goldene Aue als Ankermieter vorgesehen war. Jedoch überlegte der es sich anders. Ins Dachgeschoss soll das Archiv der Stadt Heringen einziehen.

Und auch ein Aufzug wird nicht fehlen – über alle vier Etagen

Für all das ist nicht nur der Umbau erforderlich, auch soll ein Aufzug eingebaut werden, der über vier Etagen geplant ist. „Neue Treppen und Podeste sowie Wandöffnungen sollen verlegt beziehungsweise eingebaut werden“, so der Ortschef weiter. Später soll der Schlosskeller umgebaut werden.

Startet der Umbau und die Sanierung jetzt nicht, sieht Liesegang das ganze Projekt in Gefahr. Denn die notwendigen Fördermittel seien dann aus seiner Sicht weg und würden auch nicht wieder kommen. Vereine könnten sich noch mehr zurückziehen und es gebe einen Treffpunkt weniger im Dorf.