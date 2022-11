Erlös des Festes ist für den Kindergarten in Kleinbodungen

Kleinbodungen. Groß und Klein hatten ihre Freude am Martinifest in Kleinbodungen.

„Ich geh’ mit meiner Laterne“ – so sangen die Kleinbodunger Kinder, als sie mit ihren Laternen von der Kirche zum Gutshof am Kindergarten zogen, um das Martinifest zu feiern. Zuvor wurde in der Kirche von den zukünftigen Konfirmanden unter Leitung der Gemeindepädagogin Diana Wandt eine Inszenierung zu Ehren von St. Martin aufgeführt. Im Anschluss an diese lehrreiche Vorstellung wurden die traditionellen Martinsbrezeln geteilt. Dann zogen die Kinder mit ihren Laternchen singend durch das Dorf bis zum Gutshof am Kindergarten. Dort sorgten die Kindergartenväter, unterstützt durch die Kirmesburschen, mit Glühwein und Würstchen für einen gemütlichen Ausklang des Martinifestes. Der Erlös kommt dem Kindergarten für neue Spielgeräte zugute.