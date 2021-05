Erneut Brandstiftung - Softair-Waffen und Kettensäge gestohlen - Während Rast teure Ebikes gestohlen und wiedergefunden

Das sind die Meldungen der Polizei für Nordhausen, Bleicherode, Ilfeld und den ganzen Kreis.

Erneut Brandstiftung in Bleicherode

In der Nacht zu Sonntag brannte es erneut in der Bleicheröder Wallstraße. Unbekannte Täter begaben sich zunächst in das Mehrfamilienhaus und öffneten dann die Tür einer Abstellkammer. In der Kammer wurde ein Stapel alter Zeitungen angezündet, die Kammer im Anschluss offen gelassen. Durch einen Bewohner des Hauses wurde die Feuerwehr verständigt, der Brand infolge des Einsatzes gelöscht. Aufgrund des schnellen Eingreifens wurden keine Personen verletzt und das Gebäude - abgesehen von der Verrußung im Treppenflur - nicht beschädigt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Ergreifen der Täter geben?

Softair-Waffen und Kettensäge aus Gartenlaube gestohlen

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in eine Gartenlaube am Gesundbrunnen in Nordhausen eingebrochen. Unbekannte Täter entwendeten aus dieser mehrere Softair-Waffen, Messer, Fahrradteile und eine Kettensäge. Den Wert der Beute schätzt der Geschädigte auf zirka 1000 EUR. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 EUR. Die von den Tätern hinterlassenen Spuren konnten umfangreich gesichert werden.

Trickdiebstahl im Supermarkt

Eine 60-jährige Frau wurde am Freitag gegen 13:30 Uhr während des Einkaufs in einem Supermarkt in Bleicherode von zwei ausländischen Frauen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Während der freundlichen Unterhaltung gelang es einer der Frauen, das Portmonee der 60-Jährigen zu entwenden. Sie bemerkte es erst später an der Kasse. Die beiden Frauen waren zu diesem Zeitpunkt längst über alle Berge. Wie sich später herausstellte, wurde die im Portmonee befindliche EC-Karte dazu genutzt, 1000 EUR vom Konto der Frau abzuheben.

Während Rast teure Ebikes gestohlen - und wiedergefunden

Über einen Diebstahl von zwei eBikes in Ilfeld wurde die Polizei am Samstagnachmittag informiert. Während einer Radtour machten die beiden Geschädigten Rast und schlossen dazu beide eBikes an. Als sie zurückkamen, stellten sie den Diebstahl fest. Eigene Ermittlungen führten zum raschen Auffinden des 10.000 EUR teuren Diebesgutes. Bei dem Täter handelte es sich um einen 28-jährigen - ehemals aus Ilfeld stammenden - Mann, der im Übrigen wegen solcher Delikte einschlägig polizeibekannt ist. Er führte die beiden zu den eBikes. Erst im Anschluss wurde die Polizei verständigt.

Fahrraddieb geht "die Luft aus"

In der Nacht zu Samstag suchten unbekannte Täter die Kurt-Wein-Straße in Nordhausen heim. Dort entwendeten sie ein vor der Nummer 29 stehendes Kleinkraftrad, indem sie zunächst das Lenkerschloss "knackten", um das Kleinkraftrad wegschieben zu können. Vermutlich ging den Tätern bereits am nahegelegenen Einkaufsmarkt "die Luft" aus. Das Kleinkraftrad wurde dort zurückgelassen. Wenn sich der 18-jährige Geschädigte auch freut, sein Fahrzeug zurückzuhaben, muss er nun Lenkerschloss und Blinker ersetzen lassen. Im Übrigen half der Vater des Geschädigten dabei, das Kleinkraftrad wiederzufinden. Die Polizei bedankt sich dafür.

