Nordhausen Nordhausen Mit einem Gottesdienst in der Frauenberg-Kirche beginnt an diesem Sonntag um 10 Uhr die diesjährige 39. Friedensdekade. Unter dem Motto: „friedensklima“ soll sich den Fragen und Problemen ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eröffnung der Friedensdekade

Mit einem Gottesdienst in der Frauenberg-Kirche beginnt an diesem Sonntag um 10 Uhr die diesjährige 39. Friedensdekade. Unter dem Motto: „friedensklima“ soll sich den Fragen und Problemen wie dem Klimawandel, aber auch der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft gewidmet werden. Vom 11. bis zum 19. November wird es deshalb jeweils am Abend um 19 Uhr eine etwa ökumenische Friedensandacht in der geheizten Frauenberg-Kirche geben. Den Abschluss der Friedensdekade bildet ein ökumenischer Gottesdienst am Buß- und Bettag in der Frauenberg-Kirche.