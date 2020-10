Turbulente Zeiten liegen hinter der Südharz-Galerie. Seitdem sich Wolfgang Linz als langjähriger Center-Manager verabschiedet hatte, wurde dessen Posten wieder und wieder neu besetzt: Kathleen Viol ist die nunmehr dritte Managerin des Einkaufszentrums in gerade einmal drei Jahren.

Im Hintergrund entschieden die Eigentümer. So zog sich Edeka mit Herkules und dem Sport-Treff zurück, ließen auch andere Auszüge die Galerie zunehmend trister erscheinen. Der lange angekündigte Umbau der in die Jahre gekommenen Südharz-Galerie unterdessen kam schon nach dem Abriss einer Treppe ins Stocken. Neue leuchtgrüne Fassadenelemente an den Eingängen sind nicht viel mehr als Kosmetik an einem Betonbau, der 1995 an der Stelle einer früheren Malzfabrik eröffnet worden war.

Nun kündigt der Eigentümer Investitionen im Millionenbereich an. Das gibt Hoffnung. Zumal mit Rewe ein Lebensmittelmarkt-Betreiber gefunden ist. Der wird die Vielfalt in der Rolandstadt im Gegensatz zu Kaufland zwar nicht vergrößern. Aber das ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass es überhaupt einen Ankermieter gibt, der in der Lage ist, auch andere Geschäfte in die Galerie zu ziehen – und damit das gesamte Bahnhofsviertel wieder zu stabilisieren.