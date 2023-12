Ersehntes Geld für Straßensanierung ist da

Nordhausen Eigentlich sollte die Baustelle am Hünstein längst beendet sein. Doch lange ließen Fördermittel auf sich warten. Nun wird der Baubeginn für Frühjahr 2024 erhofft.

Der Landkreis Nordhausen hat jetzt den Fördermittelbescheid für die grundhafte Sanierung der Kreisstraße zwischen Nohra/Hünstein und Wollersleben vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr erhalten. Von den rund 665.000 Euro Gesamtkosten trägt der Freistaat 556.000 Euro.

Die Ausschreibung der Bauleistung sei bereits erfolgt, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Anfang nächsten Jahres soll der Auftrag erteilt werden, damit bis Jahresende fertiggebaut werden kann. Damit werde wieder ein wichtiger Abschnitt bei der Erneuerung des Kreisstraßennetzes erreicht, meinte der zweite Beigeordnete Dirk Schimm (parteilos). Denn diese Maßnahme schließe sich an die Instandsetzung der Kreisstraßen zwischen Herreden und Hörningen sowie zwischen Sollstedt und Rehungen an.

Dem Landkreis stehen für die Unterhaltung seines 134 Kilometer langen Straßennetzes jährlich rund 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld muss für die Unterhaltung der Straßen und des Straßenbegleitgrüns, für die Absicherung des Winterdienstes sowie für die zweimalige Grasmahd der Bankette und Gräben reichen. Dies sind alles Pflichtaufgaben, schließlich geht es um die Verkehrssicherheit.