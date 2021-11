Erste Hilfe-Kurs im Südharz für Eltern

Nordhausen/Heringen. Der Kreisjugendring Nordhausen bietet Kurse für das Erlernen der richtigen Maßnahmen in Notfallsituationen.

Was tun, wenn dem Baby etwas passiert? Besonders Eltern müssen in dieser Situation so schnell wie möglich handeln können. In speziellen Erste-Hilfe-Kursen wird vermittelt, was häufige Gefahren- und Notfallsituationen sind, welche Maßnahmen nötig sind und was bei Kindern beachtet werden muss.

Die Netzwerk- und Koordinierungsstelle Frühe Hilfen des Kreisjugendrings Nordhausen bietet solche Lehrgänge mit einem Trainer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an. Jeweils von 14 bis 16 Uhr findet ein Kurs am 16. November im Jugendclubhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße 10 in Nordhausen und am 18. November im DRK Ortsverein in der Rudolph-Breitscheid-Straße 26 in Heringen. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.

Anmeldung nötig unter Telefon: 0152/24597631 oder per E-Mail: fruehehilfen@kreisjugendring-nordhausen.de