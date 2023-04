Erste Osterbrücke im Kreis Nordhausen wird bewundert

Kleinbodungen. In Kleinbodungen haben viele Hände die Bodebrücke an der Kirche zum Osterfest zum ersten Mal festlich dekoriert. Das könnte zur Tradition werden.

In diesem Jahr hat es in Kleinbodungen zum Osterfest zum ersten Mal eine festlich geschmückte Osterbrücke gegeben. Die „Kleinen Bodestrolche“ des Kleinbodunger Kindergartens, der Mütter-Kind-Kreis Kleinbodungen sowie die Kleinbodunger Seniorinnen hatten sich zusammengefunden und es sich zur Aufgabe gemacht, die „kleine“ Bodebrücke an der Kirche liebevoll mit selbst gebastelten Osterdekorationen zu schmücken.

Am Ostersamstag trafen sich alle noch einmal, um ihr Kunstwerk zu vollenden. „Die Brücke ist wunderschön geworden und sucht ihresgleichen. Zahlreiche Besucher bestaunten sie bei ihren Osterspaziergängen“, meint Daniela Steinecke. Alle seien sich einig gewesen, dass dies eine wundervolle Idee war.

Das Osterfeuer war wieder gut besucht

„Vielleicht kann das ja auch eine schöne, neue Tradition in Kleinbodungen werden, das gemeinsame Schmücken der Osterbrücke“, hofft sie. Sehenswert sei sie auf alle Fälle.

Eine lange Tradition hat dagegen schon das Osterfeuer am Ostersamstag in Kleinbodungen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten auch in diesem Jahr wieder dazu eingeladen. Start war 18.30 Uhr am Feuerwehrdepot, von dort aus ging der Fackelumzug zum Osterfeuer auf dem Sportplatz, wo die Fackelträger das diesjährige Feuer entzündeten. Als Überraschung für die jüngsten Kleinbodunger hatte der Osterhase auch schon ein paar bunte Eier im Gras versteckt, berichtet Daniela Steinecke. Für das leibliche Wohl sorgte die Kleinbodunger Feuerwehr bestens. Die Besucher kamen zahlreich und genossen das gemütliche Beisammensein am Feuer bis spät in die Nacht.